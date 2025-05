Um casal e as duas filhas morreram após o carro onde estavam colidir contra um caminhão que invadiu a contramão no Rodoanel, em São Paulo, no domingo (11). A família seguia para o litoral. O motorista do veículo de carga não se feriu.



