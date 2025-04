Caseiro morre atacado por onça em área rural no Mato Grosso do Sul

A Polícia Militar Ambiental confirmou que um caseiro foi morto após ser batacado por uma onça em uma área rural afastada, a 150 km de Miranda (MS). Durante as buscas pelo corpo em uma gruta, a equipe de resgate também foi atacada.



Pegadas indicaram o encontro entre o caseiro desaparecido e a onça, cujo corpo foi encontrado após dias de busca. A polícia investiga as razões por trás deste comportamento atípico da onça.



