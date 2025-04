Caso Gritzbach: corregedoria indicia 16 policiais por morte de delator do PCC

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo indiciou 16 policiais militares pela morte de Vinícius Gritzbader. O crime ocorreu em 8 de novembro de 2024, próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Doze PMs foram acusados de envolvimento em organização criminosa, um de falsidade ideológica e três de participação direta no assassinato do delator do PCC. Câmeras de segurança capturaram o incidente.



