Caso Larissa Manuela: câmeras mostram que padrasto demorou quatro minutos para matar menina

Imagens de câmeras de segurança mostram Diego Antônio Sanches antes e depois de matar a menina Larissa Manuela, em Barueri (SP), no último dia 12 de junho.. Após o assassinato da enteada, ele foi filmado entrando e saindo da casa dela sem pressa, mas voltou desesperado ao esquecer seu celular na cena do crime. Durante a investigação, a polícia acredita que ele descartou a faca usada no crime em uma lixeira próxima. No interrogatório, Diego confessou ter cometido o homicídio após se sentir ofendido por Larissa. A Justiça decretou sua prisão temporária, e ele foi transferido para a cadeia pública. Segundo Cícero Regivan, pai da vítima, Diego era a única pessoa com acesso à casa naquele momento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!