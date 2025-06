Caso Larissa Manuela: polícia apreende roupas de padrasto de menina morta

O padrasto de Larissa Manuela afirmou à polícia que não tem envolvimento na morte da criança de 10 anos. Um bilhete encontrado pela mãe, supostamente escrito por ele, reacendeu as investigações. Larissa foi morta em casa, em Barueri, entre 11h e 12h de sexta-feira (13). O padrasto diz ter provas de que estava trabalhando no momento do crime. A polícia apreendeu itens na casa de sua mãe para análise e continua investigando o caso sem descartar nenhuma linha de apuração. Um vizinho também prestou depoimento, dizendo ser o homem visto em imagens de segurança no local.



