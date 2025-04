Caso Vitória: Maicol é denunciado por quatro crimes e pode pegar até 50 anos de prisão

O Ministério Público de São Paulo denunciou Maicol Sales dos Santos pelo assassinato da adolescente Vitória Regina de Sousa. As acusações incluem sequestro, feminicídio e ocultação de cadáver, com uma pena que pode chegar a 50 anos de prisão. A Polícia Civil ainda investiga o caso, após encontrar material genético de outro homem no carro de Maicol.



O MP acredita que ele atuou sozinho, mas a investigação não está encerrada. O sangue de Vitória foi encontrado na casa usada como cativeiro e no veículo do suspeito, mas a possibilidade de ela ter sido morta em outro local não é descartada.



