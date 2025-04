Caso Vitória: Polícia investiga se amigo ajudou Maicol a limpar cena do crime

Após uma briga com Mateus, Cícero foi levado à delegacia em Cajamar. Segundo a irmã de Vitória, Cícero trabalhava numa empresa de produtos de limpeza, fato relevante pois Michael, preso na mesma investigação, pesquisou como limpar cenas de crime em seu celular. Após ser liberado, Cícero relatou ter perdido o emprego e disse estar sendo visto como suspeito. As conexões entre Cícero e Michael, que são amigos nas redes sociais, alimentam especulações sobre sua participação no caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!