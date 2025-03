Caso Vitória: polícia ouve suspeito de envolvimento na morte da jovem

Na delegacia de Franco da Rocha, Grande São Paulo, equipes estão realizando investigações relacionadas à morte da garota Vitória. Na manhã desta sexta (7), um homem chegou dirigindo um carro branco e foi levado para ser ouvido pela polícia. Ele é considerado um averiguado no caso. A operação teve início nas primeiras horas do dia com a chegada de viaturas que cumpriram mandados relacionados ao crime. Os investigadores afirmaram que ele está colaborando com as apurações.



