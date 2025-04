Celular nas mãos atrai assaltantes em São Paulo

A cada três minutos, ocorre um furto ou roubo de celular em São Paulo . Em toda a capital, já foram registrados 29.169 incidentes nos primeiros dois meses do ano.



Segundo especialistas, 70% dos crimes são furtos, devido ao menor risco para os criminosos. O aplicativo Celular Seguro do Ministério da Justiça permite o registro rápido de roubos e furtos, auxiliando na formulação de políticas públicas.



Caminhar atento e guardar o celular em locais menos visíveis são medidas recomendadas para não se tornar uma vítima. .



