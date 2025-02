Chefe de quadrilha que assaltou clínica odontológica é presa na Grande São Paulo

A polícia capturou a líder de uma quadrilha envolvida no assalto a uma clínica dentária na Grande São Paulo. Câmeras registraram o momento em que os criminosos chegaram ao local em um carro branco. Durante o assalto, um homem encapuzado rendeu funcionários e intimidou as vítimas com ameaças. Os assaltantes levaram mais de R$ 30 mil em dinheiro e objetos. Três integrantes da quadrilha foram identificados; outros dois permanecem foragidos. Além do roubo, o grupo é investigado por sequestros relâmpagos contra motoristas de aplicativo.