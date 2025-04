Chuva arrasta carros e deixa imóveis sem luz em São Paulo e região metropolitana

As fortes chuvas em São Paulo causaram alagamentos significativos na capital e no ABC Paulista. Em cidades como Santo André e Mauá, carros foram arrastados pelas águas. Bombeiros resgataram pessoas ilhadas. Um caminhão tombou ao tentar desviar de um ponto alagado. A água invadiu um shopping, a delegacia da mulher e um hospital na região. Mais de 100 mil imóveis sofreram com a queda de energia. A previsão é de mais chuva em todo o estado.



