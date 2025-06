Chuvas no Rio Grande do Sul causam mortes e danos significativos

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul resultaram em duas mortes e uma pessoa desaparecida. Segundo a Defesa Civil, cerca de duas mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido a alagamentos. Em Mata, um helicóptero da Polícia Militar resgatou uma grávida em trabalho de parto. Os municípios de Santa Maria e Canoas declararam situação de emergência, com mais de 100 mil afetados em Canoas. No Vale do Taquari, o rio Lajeado transbordou, e em Candelária, os bombeiros buscam um homem desaparecido após seu carro ser arrastado pela correnteza; sua esposa foi encontrada morta.



