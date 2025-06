O Rio Grande sul registra um frio intenso, com temperatura de 5ºC em Porto Alegre nesta quarta-feira (25). Pode até nevar em algumas regiões do estado. Gaúchos usam o chimarrão para se aquecer da temperatura gelada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!