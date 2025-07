Cidades do Sul registram neve e têm risco de inundação com chuvas nesta terça (1º)

Cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul registram baixas temperaturas e algumas delas registraram neve na madrugada desta terça-feira (1º). Em Porto Alegre (RS), a temperatura chegou a 5 ºC, com sensação térmica de -1ºC. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre o frio intenso e a elevação dos rios devido às chuvas. Em Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, turistas esperam que temperaturas ainda mais baixas tragam mais neve durante a semana.



Acompanhe, em tempo real, as últimas notícias sobre a onda de frio no Sul



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!