Cilindro voa quase 1 km após explosão em siderúrgica e danifica casa em Vila Velha (ES)

Um cilindro de gás com 80 quilos voouquase um quilômetro após uma explosão em uma empresa siderúrgica de Vila Velha (ES), atingiuo segundo andar de uma casa e danificou 30% da estrutura do imóvel. Um adolescente dormia no primeiro andar durante o ocorrido. Os moradores foram realocados para uma casa paga pela empresa por 30 dias. Segundo a siderúrgica, todo apoio às vítimas está sendo fornecido e todas as despesas serão cobertas. A Defesa Civil avaliará se a residência precisará ser demolida.



