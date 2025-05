Cirurgia para separação de irmãs siamesas vai durar 15 horas em Goiânia

As gêmeas Kiraz e Aruna, que nasceram unidas por várias partes do corpo, estão prestes a passar por uma cirurgia de separação em Goiânia, após um ano de planejamento. A família, originária de Igaraçu do Tietê (SP) se mudou para Goiânia após o nascimento das crianças. O procedimento, conduzido pelo médico Zacharias Calil, deve durar 15 horas e envolver cerca de 50 profissionais. As meninas compartilham fígado e estão unidas pelo tórax, abdômen e bacia.