Cobrança de dívida milionária termina em desaparecimento misterioso de quatro homens

Quatro homens desapareceram ao tentar cobrar uma dívida de R$ 1 milhão, resultado de uma negociação de terras no Paraná. Eles foram vistos pela última vez em uma padaria de Icaraíma (PR). A justiça decretou a prisão temporária de Antônio e Paulo Buscariollo, suspeitos de emboscar o grupo. Equipes com cães-farejadores e helicópteros estão realizando buscas na região, enquanto familiares das vítimas cobram respostas das autoridades.



