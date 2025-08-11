Cobrança de dívida milionária termina em desaparecimento misterioso de quatro homens
Eles foram vistos pela última vez em uma padaria de Icaraíma (PR)
Quatro homens desapareceram ao tentar cobrar uma dívida de R$ 1 milhão, resultado de uma negociação de terras no Paraná. Eles foram vistos pela última vez em uma padaria de Icaraíma (PR). A justiça decretou a prisão temporária de Antônio e Paulo Buscariollo, suspeitos de emboscar o grupo. Equipes com cães-farejadores e helicópteros estão realizando buscas na região, enquanto familiares das vítimas cobram respostas das autoridades.
