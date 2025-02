Com 101 mortes confirmadas em 2025, SP pode decretar emergência para a dengue

O Estado de São Paulo considera decretar estado de emergência em resposta ao aumento dos casos de dengue. Até o momento, foram registradas 101 mortes confirmadas pela doença neste ano. O governo estadual está investigando outras 201 mortes relacionadas à dengue. Medidas estão sendo planejadas para facilitar a aquisição de insumos e implementar ações contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti nas diversas regiões do estado. A Secretaria da Saúde destaca a importância de cuidados preventivos, como eliminar focos de água parada.



