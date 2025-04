Comerciante corre atrás de bandido que invadiu seu estabelecimento no interior de SP

Um comerciante confrontou ladrões que roubaram seu estabelecimento no interior de São Paulo após perceber o crime pelo sistema de monitoramento. As câmeras registraram dois homens escalando o muro, levando equipamentos e retornando ao local. Um deles foi surpreendido pelo dono, que o rendeu com uma barra de ferro até a chegada da polícia. O suspeito, Marcelo Henrique da Silva, estava foragido e aguardará julgamento enquanto cumpre a pena restante. O comerciante relatou que o homem o ameaçou e planejava vingança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!