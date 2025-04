Comerciante desarma assaltante que invadiu mercado com espingarda no RS

Um comerciante conseguiu desarmar um assaltante que entrou em um mercado com uma espingarda em Guarani das Missões (RS). O suspeito, já conhecido na região por seu envolvimento com drogas, havia invadido outros estabelecimentos anteriormente. A polícia realizou buscas e prendeu o homem, que está à disposição da Justiça.



