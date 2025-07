Comerciante é agredido por agentes da Guarda Municipal durante fiscalização em Osasco

Durante uma fiscalização no bar de Abner em Osasco, Grande São Paulo, câmeras capturaram guardas municipais abordando o comerciante e um cliente com socos e spray de pimenta. Segundo Abner, seus pais também foram atingidos na ação. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como lesão corporal e será investigado. A prefeitura de Osasco alegou que o estabelecimento possui diversas reclamações por perturbação de sossego, e a corregedoria vai apurar possíveis abusos.



