Comerciante é executada após denunciar esquema de extorsão no Brás, em São Paulo

Edneide Aparecida Rodrigues de Oliveira, de 57 anos, foi morta na zona leste de São Paulo ao sair de casa para encontrar um carro de aplicativo. Ela havia denunciado um esquema de extorsão no Brás, tradicional área de comércio popular de São Paulo, e vinha recebendo ameaças.



Imagens de câmeras de segurança mostram um homem armado abordando Edneide e disparando contra a cabeça dela. A vítima não resistiu. Edneide era feirante e aguardava o carro na garagem por segurança, mas foi surpreendida pelo agressor.



O caso, que trouxe à tona falhas na proteção a testemunhas, está sob investigação da polícia, que analisa imagens para identificar o suspeito e sua conexão com a denúncia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!