Comércio de peças roubadas para ferros-velhos provoca pane constante em semáforos de São Paulo

O roubo de peças tem afetado significativamente a infraestrutura de São Paulo , especialmente o funcionamento de semáforos.



Investigações mostram que ferros-velhos compram itens sem verificar a procedência, facilitando o furto de baterias e acessórios automotivos.



O cobre, valioso no mercado ilegal, é visado por ladrões, ocasionando apagões e problemas nas instalações elétricas. A segurança pública destaca a necessidade de focar nos receptadores para quebrar essa cadeia criminosa. Recentemente, dois criminosos foram presos após furtarem baterias de semáforos, e um dono de ferro-velho foi detido por receptação. A prefeitura registrou 296 casos de furto em semáforos no início do ano. Medidas contínuas são essenciais para combater esse comércio ilegal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!