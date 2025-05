Companhia aérea se recusa a embarcar cão de criança autista e voo para Portugal é cancelado

Uma passageira teve seu voo cancelado ao tentar embarcar com um cão chamado Teddy, destinado a acompanhar uma criança autista que mora em Portugal. Apesar de uma autorização judicial permitindo o transporte do cão na cabine por seu papel terapêutico, a companhia aérea alegou riscos à segurança e insistiu em que ele fosse transportado em um compartimento especial. Com o impasse, a família planeja novas ações judiciais para garantir os direitos da criança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!