Condomínio sofre com pichadores que escalam muros durante a noite em São Bernardo do Campo (SP)

Moradores de um condomínio em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, enfrentam prejuízos e insegurança por causa da ação de pichadores que escalam os muros durante a noite para vandalizar as paredes. Além do custo com a limpeza, os moradores relatam medo de invasões e crimes mais graves, como o que ocorreu no passado, quando um dos pichadores caiu do segundo andar de um prédio. A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento os suspeitos não foram identificados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!