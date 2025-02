Condutor fica gravemente ferido e moto pega fogo após acidente no interior de SP

Um grave acidente em Barretos, interior de São Paulo, deixou um motociclista ferido após colidir com um caminhão em um cruzamento. A moto pegou fogo após a batida, provocando pânico entre os pedestres que correram para ajudar o motociclista. Ele foi levado ao hospital com fraturas e queimaduras, enquanto o motorista do caminhão prestou socorro. O semáforo estava aberto para o motociclista no momento do acidente.