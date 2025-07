Confeiteira ensina a fazer o morango do amor, doce que virou mania

O morango do amor, mais que um doce, tornou-se uma mania nacional. Carina, especialista na iguaria, revela o segredo: corante na calda de caramelo e morangos empanados em massa de brigadeiro. Após o preparo, a distribuição ocorre nas ruas da cidade, com destaque para dona Cuca, ávida telespectadora da ** RECORD **, e Paola Viana como destinatárias. A tendência continua a encantar todos que experimentam o sabor único do morango do amor.



