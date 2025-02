Corpo de motorista de aplicativo que estava desaparecido é encontrado em área de mata

O corpo de Claudio José, motorista de aplicativo de 51 anos, foi encontrado carbonizado em uma mata na região de Alumínio (SP). Claudio estava desaparecido desde a última segunda-feira (20), quando foi visto pela última vez em um bar com um casal suspeito de envolvimento em seu desaparecimento. O carro dele já havia sido localizado queimado no dia seguinte. A polícia prendeu o casal, que também é suspeito de envolvimento na morte de outro motorista de aplicativo, Armando Lucas. As autoridades investigam a possível atuação de uma quadrilha especializada em assaltos a motoristas.