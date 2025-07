Corpo de paciente é encontrado em córrego no terreno de clínica de reabilitação em SP

Robson, de 63 anos, desapareceu após ser internado voluntariamente em uma clínica na região metropolitana de São Paulo para tratamento de dependência química. Após 14 dias de buscas, seu corpo foi encontrado em um córrego nos fundos da instituição. A família questiona a versão da clínica de que Robson fugiu, alegando contradições e falta de informações. A polícia investiga o caso como morte suspeita, e o laudo do IML, que pode esclarecer a causa da morte, deve ficar pronto em até 30 dias. A clínica afirma que Robson deixou o local por uma saída secundária e que todas as buscas foram feitas em uma área de difícil acesso. A família clama por respostas para entender o que realmente aconteceu.



