Corpo encontrado em obra pode ser de suspeito de matar estudante da USP em São Paulo

Um corpo foi encontrado por funcionários de uma obra no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo . Inicialmente, um pedreiro achou que o saco continha entulho, mas ao movê-lo, descobriu que havia um corpo dentro. A polícia suspeita que seja Esteliano José Madureira, de 43 anos, identificado como o principal suspeito do da estudante da USP Bruna Oliveira da Silva. Ela foi atacada na calçada próximo à sua casa, em Itaquera, na zona leste da capital paulista.



O corpo pode ter sido desovado pela facção criminosa PCC, que não teria aprovado o crime contra a jovem. Sem câmeras de segurança no local, o Instituto Médico Legal trabalha na identificação do corpo, enquanto a Polícia Civil e o DHPP investigam o caso.



Vários depoimentos estão sendo colhidos, e a família da vítima está sendo acompanhada de perto pelas autoridades.



