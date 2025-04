Corpo encontrado em São Paulo levanta suspeitas sobre desaparecimento de estudante

Um corpo foi encontrado na zona leste de São Paulo , próximo a uma unidade de pronto atendimento, e levanta suspeitas sobre o desaparecimento de Bruna Oliveira da Silva, uma estudante de turismo de 28 anos. Desaparecida desde domingo (13), Bruna foi vista pela última vez na estação Itaquera do metrô, após pedir dinheiro à mãe para voltar para casa. A família, ansiosa por respostas, aguarda a identificação no IML.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!