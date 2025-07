Corretora de imóveis diz que sofreu golpe de R$ 1 milhão ao se envolver com suposto milionário sírio

A corretora de imóveis Helen Stall afirma ter sido vítima de um golpe do amor, orquestrado por Wissan Fadel Hana, um suposto milionário sírio que conheceu em um aplicativo de encontros. Durante um ano de relacionamento, ela alega ter perdido cerca de R$ 1 milhão e se isolado da família. Após a filha ser presa por ameaça com uma arma falsa, Helen registrou queixa contra Wissan por estelionato e ameaça.



