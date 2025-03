CPTM tem operação normal nesta quarta (26) após cancelamento de paralisação

As linhas 11,12 e 13 da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) funcionam normalmente nesta quarta-feira (26) após funcionários da empresa cancelarem a paralisação que estava prevista para protestar contra a privatização dos serviços. Passageiros relataram uma manhã menos lotada que o habitual, mas destacaram problemas frequentes com superlotação e longos intervalos entre trens. Uma passageira comentou que, por vezes, três trens de uma linha precisam passar antes do embarque, agravando a lotação diária e os atrasos.



