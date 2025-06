Criança autista volta com hematomas da escola e mãe suspeita de agressão em Mogi das Cruzes (SP)

Uma criança de 7 anos com autismo voltou para casa com hematomas após um dia de aula em uma escola municipal de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Como o menino é não verbal, a mãe enfrenta dificuldades para entender o que aconteceu e desconfia de agressão. A direção da escola não forneceu explicações e negou acesso às imagens das câmeras de segurança. A polícia investiga o caso e a família busca uma nova escola com acompanhamento individual.



