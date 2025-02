Criança implora para entrar em creche para fugir do calor intenso em Bragança Paulista (SP)

Uma criança foi filmada implorando para entrar em uma escola municipal devido ao calor intenso em Bragança Paulista (SP). No vídeo, a criança levanta os pés do chão quente e pede repetidamente para que a porta seja aberta, permanecendo exposta ao calor por cerca de 1 minuto e 15 segundos. A mulher que gravou as imagens, não identificada, declarou estar indignada com a cena. A escola ainda não emitiu um comunicado sobre o incidente.



