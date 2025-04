Criança morre após ser esquecida em carro pela tia em São José do Rio Preto (SP)

Um menino de três anos morreu em São José do Rio Preto (SP) após ser esquecido no carro pela tia. A mulher, que não tinha o costume de levar o sobrinho à creche, só se lembrou do menino quando voltou ao carro para pegar um objeto. A criança passou horas no veículo sob altas temperaturas e foi encontrada desacordada. A morte foi causada por parada cardiorrespiratória, conforme constatado pela polícia. O caso foi registrado como homicídio culposo, sem a intenção de matar. A investigação prossegue para determinar mais detalhes.



