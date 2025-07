Criminosos armados com fuzis invadem mansão no Morumbi, São Paulo

Criminosos armados com fuzis invadiram uma mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo . Eles estudaram a região e usaram uma obra ao lado para planejar a invasão. O alarme disparou durante o ato e acionou o sistema de segurança. A polícia chegou rapidamente e cercou o local, mas os criminosos fugiram em direção à comunidade de Paraisópolis após atirar nos policiais. Um carro roubado foi encontrado nas proximidades. Os donos da casa estavam fora do país, informados pela polícia sobre o ocorrido.



