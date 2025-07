Criminosos invadem apartamento no Morumbi, bairro nobre de SP

Uma dupla de criminosos invadiu um apartamento no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, enquanto a moradora estava fora. A síndica do prédio alertou a vítima sobre o furto. Ao chegar ao local, os funcionários acionaram a polícia. Os bandidos tentaram fugir pulando muros vizinhos, mas foram presos minutos depois. A polícia recuperou joias e eletrônicos que estavam nas mochilas dos suspeitos. As circunstâncias da invasão estão sendo investigadas.



