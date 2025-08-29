Criminosos invadem concessionária e roubam quatro veículos na zona sul de SP

Uma concessionária foi invadida e teve quatro veículos furtados na madrugada desta segunda-feira (25), na Avenida Santa Catarina, região do Jabaquara, zona sul de São Paulo . Imagens de câmeras de segurança mostram quando dois homens chegam ao local e arrombam o cadeado do portão de entrada. Em poucos minutos, o primeiro suspeito aparece conduzindo um carro e foge em direção à rua. Logo depois, um comparsa invade a loja e leva uma caminhonete. Ainda durante a madrugada, um dos criminosos retorna duas vezes, até conseguir retirar outros dois automóveis, sempre fechando o portão para despistar a movimentação. A ousadia da dupla chamou a atenção pela tranquilidade com que o crime foi cometido, sem que vizinhos percebessem a ação. O prejuízo estimado passa de centenas de milhares de reais. A Polícia Civil analisa as imagens para tentar identificar os suspeitos e localizar os veículos levados.



