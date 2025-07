Criminosos invadem loja de roupas e fogem de táxi após furto

Dois homens invadiram uma loja de roupas durante a madrugada. Eles arrombaram a porta e selecionaram diversas peças antes de deixar o local com três fardos pesados. Sem carro disponível, chamaram um táxi para fugir com as mercadorias furtadas. A proprietária encontrou sua loja revirada no dia seguinte e relatou um prejuízo estimado em R$ 20 mil.



