Criminosos invadem mansão no Morumbi e roubam cofre

Um casal foi mantido refém durante um assalto em uma casa de alto padrão no bairro Morumbi, em São Paulo . Os assaltantes levaram objetos de valor e um cofre, fugindo para a comunidade Paraisópolis. Durante a fuga, houve um confronto com a polícia, resultando na morte de um dos criminosos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, mais de 100 residências foram assaltadas na região nos primeiros seis meses do ano, levando à montagem de uma operação policial para combater o aumento nos crimes patrimoniais.



