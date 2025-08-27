Logo R7.com
Criminosos invadem mansão no Morumbi e roubam cofre

Durante a fuga, houve um confronto com a polícia

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um casal foi mantido refém durante um assalto em uma casa de alto padrão no bairro Morumbi, em São Paulo. Os assaltantes levaram objetos de valor e um cofre, fugindo para a comunidade Paraisópolis. Durante a fuga, houve um confronto com a polícia, resultando na morte de um dos criminosos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, mais de 100 residências foram assaltadas na região nos primeiros seis meses do ano, levando à montagem de uma operação policial para combater o aumento nos crimes patrimoniais.

  • Crimes
  • Morte
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)
  • Segurança Pública

