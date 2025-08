Criminosos que se passavam por policiais são presos em São Paulo

A Polícia Civil deteve sete suspeitos de integrar uma quadrilha que atuava como falsos policiais em São Paulo . Os criminosos usavam viaturas falsas e uniformes para abordar vítimas. A operação resultou na apreensão de dinheiro, celulares e um revólver. Com as prisões recentes, o total de integrantes da quadrilha detidos chega a dez. As investigações prosseguem para identificar mais envolvidos e vítimas.



