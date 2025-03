Criminosos roubam motociclista em rampa de entrada de garagem do prédio da vítima

Um morador da zona sul de São Paulo foi surpreendido por criminosos ao chegar em casa com sua motocicleta. O portão da garagem do prédio onde a vítima mora abriu automaticamente devido a um sensor acionado pela tag presente na moto. Os assaltantes seguiram a vítima até a rampa de entrada e realizaram o roubo antes que o portão pudesse fechar. A vítima também teve carteira e celular levados. As imagens do crime foram encaminhadas à delegacia do bairro, sendo investigadas pelo 27º Distrito Policial.



