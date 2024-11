Criminosos usam aplicativos de namoro para sequestrar homens em São Paulo

A polícia libertou dois homens de um cativeiro em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. As vítimas caíram no golpe do amor e foram ameaçadas e obrigadas a realizar transferências bancárias que totalizaram R$ 15 mil. Após denúncia sobre o desaparecimento de uma das vítimas e rastreamento do celular, os policiais localizaram o cativeiro. Os suspeitos fugiram durante a ação policial e outros três envolvidos são procurados.