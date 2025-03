Cuidadora de idosos é agredida por vizinha após discussão por causa de bitucas de cigarro em quintal

Uma cuidadora de idosos foi agredida violentamente por uma vizinha no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo , após desentendimentos envolvendo bitucas de cigarro no quintal compartilhado. O irmão da vítima filmou e divulgou o vídeo nas redes sociais. A mulher teve ferimentos graves e registrou queixa na delegacia. Advogados alegam tentativa de homicídio devido à natureza brutal do ataque. A vítima, atualmente impossibilitada de trabalhar, está abrigada na casa de amigos e busca proteção legal contra novos incidentes.



