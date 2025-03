Daniel nega ter tido relacionamento com Gustavo, ex-namorado da jovem Vitória

Um dos suspeitos de envolvimento na morte da jovem Vitória Regina de Sousa, Daniel Lucas Pereira negou ter tido qualquer envolvimento amoroso com Gustavo Vinícius de Moraes Santos, também investigado pelo caso e que seria ex-namorado ou ficante da jovem.



Daniel é amigo de Vitória e da família dela desde a infância e afirma ter sido bloqueado pela jovem. Registros do celular dele registram que ele teria gravado o trajeto de Vitória três dias antes do desaparecimento dela. Ele e a defesa negam qualquer participação no crime.



Vitória desapareceu na noite de 26 de fevereiro, quando voltava para a casa em Cajamar (SP), e o corpo dela foi encontrado uma semana depois, em 5 de março, em uma área de mata da mesma cidade.



