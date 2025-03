Danilo Gentili ganha apoio de vizinhos em revolta contra obra e diz que rua virou um caos

O humorista Danilo Gentili ganhou apoio dos vizinhos em sua revolta contra uma obra na rua onde mora, na região central de São Paulo. Uma das residentes do local diz que a intervenção já dura anos e que “chega uma hora que a paciência se esgota”. Vídeo em que o comediante joga cones e cavaletes e discute com um operário viralizou nas redes..



