Danilo Gentili se revolta e arremessa equipamentos de obra em frente à casa dele

Danilo Gentili expressou sua frustração com uma obra em frente ao seu condomínio ao discutir com operários e arremessar uma placa e um cone. Ele afirmou que enfrenta o problema há anos e indicou que tomará medidas para evidenciar sua insatisfação. "São anos tentando resolver no privado", disse o apresentador, destacando que a situação continua sem solução, mesmo após promessas de mudança.



