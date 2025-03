Décima edição do Empreenda Tur oferece capacitação e financiamento com juros reduzidos em Porangaba

A décima edição do Empreenda Tur ocorreu na cidade de Porangaba (SP), reunindo mais de 50 expositores ligados ao turismo e à economia criativa. O evento ofereceu financiamento a juros reduzidos, e o Ministério do Trabalho ofereceu microcrédito produtivo orientado. A cantora Sula Miranda, palestrante do evento, compartilhou sua experiência para incentivar novos empreendedores. Pequenos empreendedores como Hilda e Pedro também dividiram suas trajetórias, buscando expandir seus negócios com apoio do evento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!