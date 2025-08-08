Delegada se disfarça para capturar suspeito de assédio a motoristas em SP
Homem já havia sido preso por ataque a motorista e fazia novas vítimas em São Paulo
A polícia de São Paulo prendeu Lucas, um homem acusado de assediar motoristas de aplicativos, após uma operação em que a delegada do caso se disfarçou de motorista. Lucas havia cancelado corridas sempre que os condutores eram homens. Durante a abordagem, ele estava com a mãe e alegou precisar levá-la ao médico, justificativa contestada pela polícia. Lucas já tinha sido preso anteriormente por um ataque sexual a uma motorista, que o acusou de tentar enforcá-la numa corrida particular.
