Delegada se disfarça para capturar suspeito de assédio a motoristas em SP

A polícia de São Paulo prendeu Lucas, um homem acusado de assediar motoristas de aplicativos, após uma operação em que a delegada do caso se disfarçou de motorista. Lucas havia cancelado corridas sempre que os condutores eram homens. Durante a abordagem, ele estava com a mãe e alegou precisar levá-la ao médico, justificativa contestada pela polícia. Lucas já tinha sido preso anteriormente por um ataque sexual a uma motorista, que o acusou de tentar enforcá-la numa corrida particular.



