Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Delegada se disfarça para capturar suspeito de assédio a motoristas em SP

Homem já havia sido preso por ataque a motorista e fazia novas vítimas em São Paulo

Balanço Geral Manhã|Do R7

A polícia de São Paulo prendeu Lucas, um homem acusado de assediar motoristas de aplicativos, após uma operação em que a delegada do caso se disfarçou de motorista. Lucas havia cancelado corridas sempre que os condutores eram homens. Durante a abordagem, ele estava com a mãe e alegou precisar levá-la ao médico, justificativa contestada pela polícia. Lucas já tinha sido preso anteriormente por um ataque sexual a uma motorista, que o acusou de tentar enforcá-la numa corrida particular.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Justiça
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.